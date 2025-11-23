İran tiyatrosunun usta ismi Hadi Marzban hayatını kaybetti

İranlı yazar, oyuncu ve tiyatro yönetmeni Hadi Marzban, 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1944 yılında Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sebzevar ilçesinde doğan Marzban, 1973 yılında Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden oyunculuk ve yönetmenlik alanında mezun oldu. Hadi Marzban 1966 yılında tiyatro kariyerine başladı. Ayrıca 1979 yılında Londra'daki Brunel Üniversitesi'nden tiyatro tasarımı ve yönetmenliği alanında yüksek lisans derecesi aldı. Sinema oyunculuğuna ise 1986 yılında Menuçehr Hakkaniperest'ın yönettiği Ormancı filmiyle başladı.

Marzban kariyeri boyunca sayısız oyun ve televizyon yapımında rol aldı.