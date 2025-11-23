  1. Siyaset
23 Kas 2025 19:21

İran'dan İsrail'in Beyrut saldırısına tepki

İran’ın Beyrut’taki Büyükelçiliği, Siyonist İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi.

Siyonist rejimin Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik düzenlediği saldırıya İran’ın Beyrut’taki Büyükelçiliği’nden tepki geldi.

Büyükelçiliğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Siyonist rejimin suç teşkil eden saldırılarının boyutu Beyrut’un Dahiye bölgesine kadar genişledi. Bu terörist rejim, Lübnan'ın başkentindeki sivilleri tehdit etmekten çekinmiyor” ifadelerine yer verildi.

Mesajda, bu korkakça saldırıların Lübnan halkının mücadele azmini ve kararlılığını etkilemeyeceğini bildirildi.

Katil İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 kişi şehit oldu, 25 sivil yaralanmıştı.

