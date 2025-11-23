İranlı diplomat: Nükleer haklarımızı kararlılıkla savunacağız

İran’ın Almanya Büyükelçisi Mecid Nili, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun İran’a karşı kabul ettiği son karara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Nili, Uruguay gazetesi El Observador’a konuşan UAEA Başkanı Rafael Grossi’nin açık ifadelerine atıf yaparak, “UAEA Başkanı, hiçbir belirsizliğe yer bırakmadan, İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını açıkça belirtmiştir. Bu gerçek, İran’ın tarihine, medeniyetine ve derin dini temellerine dayanmakta olup, hâlâ asılsız iddiaları tekrar edenlerin samimiyetini ölçmede esas alınmalıdır” dedi.

Büyükelçi, söz konusu karar tasarısını sunan üç Avrupa ülkesi ile ABD’nin bu girişimini “önyargılı ve gerilimi artırıcı tutumların devamı” ve “eskimiş yaptırımlar ile geçersiz bahanelere dayalı bir yaklaşım” olarak nitelendirdi.

Ayrıca uluslararası toplumun, “İran’ın nükleer tesislerine yönelik açık saldırılar” karşısındaki sessizliğini ve İran’ın barışçıl nükleer enerji kullanımına ilişkin meşru haklarını görmezden gelmesini sert biçimde eleştiren Nili, bunu “asgari düzeyde bile samimiyeti olmayan seçici diplomasi” örneği olarak tanımladı.

Nili açıklamasının sonunda, “İran, tarih boyunca olduğu gibi, nükleer haklarını ve ulusal çıkarlarını kararlılıkla ve tereddütsüz savunacaktır” diye kaydetti.