Siyonist rejim, Gazze’yi havadan ve karadan vuruyor

El-Mesire’ye göre, Filistinli kaynaklar Siyonist rejime ait savaş uçaklarının Han Yunus kentinin doğusunda yer alan sarı hat içerisindeki bölgeleri en az 10 kez bombaladığını ifade etti.

Ayrıca siyonist güçlerin son saatlerde Han Yunus’un güney bölgelerine topçu saldırıları düzenlediği belirtildi.

Filistin kaynakları, Siyonist rejim ordusunun Han Yunus kentinin güneydoğusundaki sivillere ait evleri yıktığını ve Refah kentini topçu atışlarıyla hedef aldığını aktardı.

Ayrıca Siyonist rejime ait savaş uçaklarının Han Yunus’un doğusunda bir “ateş çemberi” oluşturduğu da bildirildi.

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi dün yaptığı açıklamada, Siyonist rejim ordusunun ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 497 kez ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.