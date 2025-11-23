İsrail'in Beyrut saldırısında şehit ve yaralı sayısı arttı

Arap medyasına göre Siyonist İsrail ordusu, Beyrut ile Tel Aviv arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Rejim ordusunun sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlediklerini belirterek, saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birini hedef aldığını iddia etti.

Saldırıda, Hreyk Mahallesi'ndeki bir binanın 3 roketle hedef alındığı ve çok sayıda ambulansın bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

Al Mayadeen: 3 şehit ve 25 yaralı var

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin şehit olduğunu, 21 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Al Mayadeen TV'ye göre, İsrail saldırısında 3 kişi şehit oldu, 25 sivil yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından önceki gün yapılan açıklamada, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail rejiminin saldırıları sonucu 331 kişinin şehit olduğu, 945 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.