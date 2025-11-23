İran tehditlere karşı dimdik durmuştur

İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İran’ın bağımsızlık yolunu sürdürerek, aktif direniş göstererek ve iç kapasitelerinden yararlanarak, baskılara karşı dimdik durduğunu vurguladı.

Azizi, “Amerikalıların tehditkâr mektubuna cevap olarak, İran milletini tehdit etme hakları olmadığını bildirdik ve İran’ın müzakerelerdeki kararlılığı karşı tarafa açıkça gösterildi” dedi.

Meclis Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı ayrıca, nüfuz meselesine ve İslam Devrimi Lideri’nin bu konuyla yüzleşmeye verdiği öneme atıfta bulunarak, İran’ın, her zaman toplumun farklı katmanlarına sızmayı hedefleyen ağlara karşı koyduğunu vurguladı.