İran ve Rusya arasında askeri işbirliği devam ediyor

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İngilizce yayın yapan Press TV'ye verdiği özel röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Celali, Siyonist İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırısıyla başlayan 12 Günlük Savaş'a ilişkin "İran bu savaşta askeri gücüyle parladı" dedi.

Rusya'nın savaş sırasında üç yazılı açıklama yaparak İsrail’in saldırılarını kınadığını kaydeden Celali, "Moskova hükümeti BM Güvenlik Konseyi'nde İran'ı destekleyerek etkili bir diplomatik rol oynadı." ifadesini kullandı.

Celali, İran'ın İsrail saldırısından önce de S-400 hava savunma sistemi talebinde bulunmadığını söyledi.

İran ile Rusya askeri ilişkilerin planlandığı gibi ve gizlilik içinde ilerlediğini vurgulayan Büyükelçi Celali, “Düşmanımız, iki ülke arasındaki askeri-savunma ilişkilerinin sırlarını öğrenmek için bunu gündeme taşıyor” diye konuştu.

Celali daha önce İran'ın Rusya'dan S-400 sistemleri satın alma niyetinde olmadığını net bir şekilde ifade etmişti.