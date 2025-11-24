İsrail'in Hizbullah komutanına düzenlediği suikasta İran'dan tepki

Siyonist İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya sert tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı, katil rejimin Hizbullah komutanı Heysem Ali Tabatabai'ye düzenlediği suikastı şiddetle kınadı.

Bakanlık, terör eylemi ile savaş suçu işleyen Siyonist liderlerin cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Hizbullah liderlerine, direnişçilerine ve şehit ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise, Tabatabai’nin uzun yıllar direnişin askeri yapısında kritik görevler üstlendiği ve direnişin temel taşlarını atan komutanlardan biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Siyonist İsrail'in Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda şehit düşen Tabatabai'nin, Toprağını ve halkını savunurken hayatını direnişe adadığı belirtildi.