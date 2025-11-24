İstanbul'da Hz. Fatıma'nın (s.a) şehadeti anıldı

On4 Haber sitesine göre, Kevser Kültür Merkezi, dün akşam anlamlı bir programa daha ev sahipliği yaptı. Kevser Ehlibeyt Mescidi'nde, yüce İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.a) kızı, cennet kadınlarının efendisi Hz. Fatıma'nın şehadeti programı idrak edildi.

Ehlibeyt dostlarının yoğun ilgi gösterdiği Eyyami Fatıma programına ilgi yoğun oldu.

Eyyami Fatıma veya Fatımiye (Fatıma günleri) Şii Müslümanların Hz. Zehra’nın şehadet günleri münasebeti ile yas ve matem tuttukları günlerin adıdır.

Hz. Fatıma (s.a) bi’setin 2. yılının 20 Cemadiyessani gününde dünyaya geldi ve hicretin 11.yılında 3 Cemadiyessani gününde ise şehit oldu.