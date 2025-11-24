Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani Pakistan'a gidiyor

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani sosyal medya hesabından Pakistan'a gideceğini duyurdu.

Laricani'nin mesajı şöyle:

"Bugün bölgedeki dostumuz ve kardeşimiz Pakistan'a ziyaret ediyorum.

İranlılar, Siyonist rejim ile ABD arasında İran'a karşı 12 günlük savaş sırasında Pakistan milletinin İran milletinin yanında durduğunu unutmayacak.

İran ve Pakistan, bölgede sürdürülebilir güvenlik konusunda iki önemli ve etkili ülkedir ve bölge ülkeleri arasındaki kardeşlik ilişkilerine her zaman önem veriyoruz."