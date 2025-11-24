Hz. Fatıma’nın Şehadet Yıldönümü İçin Azerice İki Müzik Video Yayınlandı

Peygamber Efendimizin muhterem kızı Hz. Fatıma'nın şehadet yıldönümü münasebetiyle İran'da Azerice olarak iki müzik video yayınlandı.

1. Eser: Yase Parpar (Koparılan Yas)

"Yas Parpar" adlı müzik videosu, Puya Kerimpur tarafından seslendirilmiştir. Bu eserin yapımcılığını ise Arif Abdullahi üstlenmiştir.

Projenin prodüksiyonu "Bayangostar Kültür Enstitüsü" tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu müzik videosu, kurumun kültürel ve dini faaliyetlerinin devamı niteliğinde olup, bu yılın başından bu yana Ehl-i Beyt (AS) alanında üretilen 9. eserdir.

2. Eser: Mesmar (Çivi)

Meddah Hadi Kazımi tarafından seslendirilen "Mesmar" adlı müzik eseri, Arif Abdullahi’nin yapımcılığında hazırlanmıştır. Yayınlandıktan hemen sonra Azerbaycan ve diğer Azeri ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.

Bu eser, Hz. Fatıma'nın şehadet yıldönümünü anmak amacıyla oluşturulmuş ve dinleyicilere derin bir duygusal deneyim sunmayı hedeflemiştir.