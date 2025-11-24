İran milleti son savaşta yenilmez olduğunu kanıtladı

8 yıllık İran-Irak savaşnda hayatını kaybeden 100 isimsiz şehit için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Radan, bu sabah düzenlenen törene konuşmacı olarak katıldı. Tuğgeneral Radan, burada yaptığı konuşmada şehitleri saygıyla yad ederek, "Vatan ve Allah yolunda şehit olmak ve fedakarlık ruhu İran'ın ulusal güvenliğinin omurgasıdır." dedi.

13 Haziran'da İran'a saldırısıyla başlayan 12 Günlük Savaş'a ilişkin Tuğgeneral Radan, şunları kaydetti: "İran halkı, 12 günlük savaşta düşmana karşı sağlam bir duruş sergiledi ve İmam ile millet arasındaki ilişkinin pratik modelini bir kez daha ön plana çıkardı. Velayet-i Fakih’i destekleyen bir milletin yenilmez olduğunu kanıtladınız."

Tuğgeneral Radan, "Bu savaşta ulusal birlik yeniden sağlandı ve halk diplomasisi düşmanın sahte söylemlerini ortaya çıkardı.

Bu değerli deneyim hazineleri, İran halkının düşmandan korkmadığını, aynı zamanda geçmişe kıyasla daha kararlı ve azimli olduğunu kanıtlıyor” diye konuştu.