Lübnan ve Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz'de deniz yetki anlaşması imzaladı

Arap medyasına göre, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında güncellenmiş Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalandı.

Beyrut'ta düzenlenen imza törenine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn katıldı.

Anlaşmayı imzaladıktan sonra açıklamada bulunan Avn, "Kıbrıs ile deniz sınırlarının belirlenmesi, ortak kaynakları keşfetmemize olanak sağlayacak." dedi.

“Güney Kıbrıs’la işbirliğimiz kimseyi hedef almıyor, kimseyi dışlamıyor ve hiçbir komşumuzun ya da ortağımızın önünü kapatmıyor.” diyen Avn, ülkesinin Avrupa Birliği ile stratejik anlaşmalarını güçlendirmeyi dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs lideri ise "Yıllardır Lübnan'la çözülemeyen bir meseleyi artık çözmüş olduk" ifadesini kullandı.

Habere göre, Lübnan Bakanlar Kurulu’nun bir ay önce onayladığı anlaşma, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında 2007’de imzalanan ancak Lübnan Meclisi'nin onaylamadığı anlaşmanın güncellenmiş bir versiyonu.