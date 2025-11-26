Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo, yarın Türkiye’ye gidiyor.

Vatikan’ın doğruladığı programa göre Papa, üç günlük ziyaretinde Ankara, İstanbul ve İznik’te bir dizi temas gerçekleştirecek. Dinler arası diyalog ve bölgesel barış mesajlarının öne çıkacağı ziyaret, Papa’nın göreve başladıktan sonraki ilk yurtdışı seyahati olması nedeniyle ayrıca dikkat çekiyor.

Türkiye’deki üç günlük temaslarının ardından Papa 14. Leo, programına Lübnan’da devam edecek. Ziyaretin genel çerçevesine bakıldığında, hem dini hem de siyasi mesajların birlikte verileceği yoğun bir diplomasi trafiği öne çıkıyor.