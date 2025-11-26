Suriye'de büyük patlama

El Cezire muhabiri, İdlib'in kuzey kırsalında meydana gelen bir patlama hakkında haber verdi. Suriye kaynakları, patlama sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, El-Culani'ye bağlı bazı medya kuruluşları, İdlib kırsalındaki Kafr Taharim kentinde de benzer bir patlamanın gerçekleştiğini duyurdu.

Bu olay, kıyı kentlerinde El-Culani rejiminin baskıcı önlemlerine karşı geniş çaplı protestoların yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Patlamaların, bölgedeki gerginliği artırması ve halkın tepkisini daha da körüklemesi bekleniyor.