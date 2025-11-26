  1. Dünya
Suriye'de büyük patlama

Haber kaynakları, İdlib kırsalındaki Kafr Taharim kentinde büyük bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

El Cezire muhabiri, İdlib'in kuzey kırsalında meydana gelen bir patlama hakkında haber verdi. Suriye kaynakları, patlama sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, El-Culani'ye bağlı bazı medya kuruluşları, İdlib kırsalındaki Kafr Taharim kentinde de benzer bir patlamanın gerçekleştiğini duyurdu.

Bu olay, kıyı kentlerinde El-Culani rejiminin baskıcı önlemlerine karşı geniş çaplı protestoların yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Patlamaların, bölgedeki gerginliği artırması ve halkın tepkisini daha da körüklemesi bekleniyor.

Azar MAHDAVAN

