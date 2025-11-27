İran’ın bir ülkenin aracılığıyla ABD'ye mesaj gönderdiği söylentileri yalandır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bu Akşam İran halkına hitaben yaptığı konuşmasında, ülkedeki, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, konuşmasının başında, Halk Seferberlik Güçleri’nin (Besiç) farklı alanlardaki çabalarını överek, besici toplumdaki büyük ve değerli bir kapasite olarak nitelendirdi.

Ayetullah Hamanei, ülke ve bölgedeki son olaylara değinerek, “12 günlük savaşta, İran milleti hem ABD’yi hem de Siyonistleri kesin bir şekilde yenilgiye uğrattı. Geldiler, fitne çıkardılar ama dayak yiyip eli boş döndüler. Gerçek anlamda yenilgi budur. Evet, kötülük yaptılar ama eli boş döndüler; yani hiçbir hedeflerine ulaşamadılar. Rivayete göre Siyonist rejim bu savaş için yirmi yıl boyunca plan yapmış ve hazırlık yürütmüştü. Bazıları böyle aktarıyor: İran’da bir savaş çıkarmak, halkı kışkırtmak, halkı kendi yanlarına çekmek ve sistemi yıpratmak için yirmi yıl planlama yapılmıştı. Ancak hiçbir şey elde edemeden döndüler; her şey tersine döndü ve başarısız oldular. Hatta sistemle mesafesi olanlar bile sistemin yanında yer aldı; ülkede genel bir birlik oluştu. Bu birlik değerli bir durumdur ve korunmalıdır” dedi.

Devrim Lideri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu 12 günlük savaşta ABD de ağır bir kayıp yaşadı; hem de çok ağır. Saldırı ve savunmada en son ve en gelişmiş silahlarını kullandı; denizaltılarını kullandı, savaş uçaklarını kullandı, en gelişmiş savunma sistemlerini devreye soktu ama yine de istediği sonuca ulaşamadı. ABD, İran milletini kandırmak ve kendi peşine takmak istiyordu; fakat tam tersi oldu. Dediğim gibi, İran milleti Amerika karşısında daha da kenetlendi ve düşmanı gerçek anlamıyla başarısız bıraktı.”

“ABD’nin müdahil olduğu her yerde ya savaş çıkar, ya soykırım ya da yıkım ve göç yaşanır” ifadesini kullanan Ayetullah Hamanei, “Bunlar, ABD’nin müdahalesinin sonuçlarıdır. Ukrayna’daki yıkıcı savaşı da ABD başlattı ama istediği sonuca ulaşamadı; mevcut ABD Başkanı, sorunu üç günde çözeceğini söylüyordu, şimdi yaklaşık bir yıldır 28 maddelik bir planı zorla o ülkeye dayatıyor; bu ülkeyi savaşa ABD sokmuştu. Siyonist rejimin Lübnan’a saldırıları, Suriye’ye müdahaleleri ve Batı Şeria ile Gazze’deki suçları da herkesin gözleri önünde. Tüm bunlar ABD’nin desteğiyle gerçekleşiyor ve ABD bu konuda gerçek anlamda zarar gördü ve dünyada nefret edilen bir ülke haline geldi. Şimdi bazı söylentiler yayıyorlar ki İran hükümeti, bir ülke aracılığıyla ABD’ye mesaj gönderdi; bu tamamen yalan. Böyle bir şey kesinlikle olmadı. ABD, kendi dostlarına bile ihanet ediyor; yani onların dostu olanlara bile ihanet ediyor. Siyonist suç çetesini destekliyorlar. Petrol ve yeraltı madenleri için dünyanın her yerinde savaş çıkarıyorlar; bugün bu savaş çıkarma Amerika kıtasına kadar ulaşmış durumda ve Böyle bir hükümet, İslam Cumhuriyeti gibi bir devletin onunla bağlantı kurması veya işbirliği yapması için uygun değildir; kesinlikle” şeklinde konuştu.