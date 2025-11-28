Filistin direnişi, İsrail'in Suriye saldırısını kınadı

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Siyonit İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Kasım, “İsrail'in bu sabah Suriye’ye yönelik saldırı düzenlemesi ve Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’ı bombalamayı sürdürmesi, tüm bölgede saldırganlığını genişletmeye devam etme çabasının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"İşgalci rejimin saldırgan tutumunun bölgedeki istikrarsızlığın gerçek nedeni olduğunu" belirten Kasım, "bu aşırıcı hükümetin pervasızlığına son vermek için Arap ülkelerinin ortak bir tutum sergilemesi gerektiğininin" altını çizdi.

Filistin İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "İsrail'in Şam'ın kırsalındaki Beyt Cin köyüne yönelik vahşi saldırısı, işgalci rejimin Müslümanlar için bir tehdit ve bölgemizde istikrarsızlık ve kötülük kaynağı olduğunu göstermektedir." denildi.

Açıklamada, "Bu rejim, Filistin'de, Lübnan'da veya Suriye'de olsun, savaş çemberini genişletmeye ve yayılmacı ve saldırgan hedeflerini ilerletmeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü, çıkan çatışmada bildirilmişti.