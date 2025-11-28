İran, Tacikistan'daki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tacikistan'ın Hatlon iline bağlı Şemseddin Şahin bölgesinde meydana gelen ve ülkede çalışan üç Çin vatandaşının ölümüne yol açan terör saldırısını kınadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Bekayi, Tacikistan ve Çin hükümetleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Bekayi, İran’ın terörizmin her türlü biçimini ve tezahürünü kararlılıkla kınama konusundaki ilkeli tutumuna değinerek, terörizmle mücadele için çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in Duşanbe Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki Hatlon ilinde 26 Kasım'da İHA ile saldırı gerçekleştirildiği, 3 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Çin vatandaşının da yaralandığı belirtildi.

