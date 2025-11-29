F-16'lar füzelerle vuruldu; ABD, Yemen'in hava savunma gücüne itiraf etti

Al-Masirah'a göre, ABD Hava Kuvvetleri, eski bir F-16 filosu komutanı olan William Parks'ın Kızıldeniz üzerinde gerçekleştirilen bir operasyon sırasında Yemen hava savunma füzelerinin savaş uçaklarının yakınında patlaması nedeniyle sorun yaşadığını kabul etti.

Rapora göre, Parks, Yemen hava savunma füzelerinin saldırısına maruz kaldıktan sonra karmaşık bir operasyona girmek zorunda kaldı ve bu durum onun hayatını tehlikeye attı. Ayrıca, Parks'ın savaş uçağında büyük miktarda yakıt kaybı yaşadıktan sonra Yemen semalarında yakıt ikmali talep ettiği bildirildi.

ABD Deniz Piyadeleri Birliği, daha önce yayınladığı bir raporda, Yemen'in Kızıldeniz'deki operasyonlarının, operasyonel inovasyon ve alışılmadık taktikler konusunda önemli dersler sunduğunu vurgulamıştı. Gelişmiş deniz veya hava gücünden yoksun olmalarına rağmen, Yemenliler ABD Donanması'na meydan okuyarak ona önemli maliyetler yükleyebildiler.