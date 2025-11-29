İran çay ihracatının yüzde 32’si Türkiye’ye yapılıyor

İran Çay Derneği Başkanı Habib Cihansaz, dün akşam Rudser kentinde Türk iş insanları ve yatırımcılarıyla yaptığı görüşmede, “Hiç şüphesiz Türkiye ve İran uzun yıllardır birbirlerinin iyi ticaret ortakları olmuşlardır ve bu ticaret her zaman sürdürülebilir olmuştur” dedi.

Cihansaz, bu nedenle Gilan için de komşu ülke Türkiye ve Van ili ile doğrudan ilişkiler kurulabilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kültürel, dini ve dilsel ortaklıkların yanı sıra Türkiye ile çay alanında da ortak noktaları olduğunu dile getiren Çay Derneği Başkanı, çay yetiştirilen bölgelerin ikliminin Türkiye’nin çay bölgeleriyle benzer olduğuna dikkat çekerek, bu iklimsel benzerliğin uzun zamandır iki ülkenin çay çeşitlerinin büyük ölçüde aynı olmasına yol açtığını ifade etti.

Cihansaz, Türkiye’nin kişi başına çay tüketiminin çok yüksek olduğuna işaret ederek, bu durumun çay ticareti konusunda ortak anlaşmalar için önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

İran Çay Derneği Başkanı, dünyada organik yapısıyla tanınan İran çayına değinerek, İran’ın çay ihracatının yüzde 32’sinin Türkiye’ye yapıldığını söyledi.