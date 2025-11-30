Galibaf Avustralya'nın İran karşıtı eylemini kınadı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisteki açık oturumda Avustralya hükümetinin İran Devrim Muhafızları’nı “devlet destekli terörizm” listesine almasına tepki gösterdi.

Galibaf, şunları söyledi:

"Avustralya hükümetinin İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nu etiketleme eylemini şiddetle kınıyoruz. Devrim Muhafızları Ordusu, Batı Asya’da terörle mücadelede önemli bir rol oynamış ve İran halkının kalbinden doğan bir kurumdur. Bu sahte iddialar, onun konumunu sorgulamaz.

Eğer Avustralya, bu tehlikeli eylemiyle Siyonist rejime şantaj yapmaya ve kamuoyunun dikkatini Gazze’deki soykırım suçundan uzaklaştırmaya çalışıyorsa, bölge halklarının ve Müslüman dünyasının kamuoyunda Siyonistlerin çıkarları için çalışmanın utancının varlığını sürdüreceğini bilmelidir."

Ne olmuştu

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran karşıtı bir hamleyle, İran Devrim Muhafızları'nı sözde "devlet destekli terörizm" listesine aldığını söylemişti.

Euronews'e göre, Avustralya Parlamentosu, yaklaşık 3 hafta önce düşmanca bir hamleyle, ülkenin hükümetinin Devrim Muhafızları'nı "devlet destekli terörizm" listesine eklemesine izin verdi.

Bu yaz Avustralya, İran'ın Canberra büyükelçisini sınır dışı ederek, hiçbir belge sunmadan İran'ı Melbourne ve Sidney'de anti-Semitik kampanyalar planlamakla suçlamıştı.

İran ise Avustralya'nın suçlamalarını reddetmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi İran'a yöneltilen antisemitizm suçlamasının gülünç ve asılsız olduğunu belirtmişti.