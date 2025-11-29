İran'dan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin Suriye’nin güneyindeki Beyt Cin bölgesine yönelik kara ve hava saldırısını ve çok sayıda Suriyeli sivilin öldürülmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin saldırılarına karşı bölge halklarının kendi ülkelerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma hakkına vurgu yaparak, Suriyeli gençlerin Siyonist askerlerine karşı direnişini saldırganlığa karşı doğal ve meşru bir tepki olarak nitelendirdi.

Bekayi ayrıca Siyonist rejimin uluslararası hukuku açıkça ihlal etmeye devam etmesine ve bölgedeki suçlarının genişlemesine işaret ederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Siyonist rejimin Suriye ve Lübnan da dahil olmak üzere bölge ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları karşısındaki eylemsizliğini üzüntü verici olarak değerlendirdi ve bu durumun küresel barış ve istikrar üzerindeki sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.