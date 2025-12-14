İran’dan İsrail’in Amerikan teknolojileriyle çocukları katletmesine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya platformunda Siyonist rejimin Amerikan şirketleri tarafından sağlanan teknoloji ve verilerden yararlanarak çocukların azami ölçüde katledilmesine odaklanmasına tepki gösterdi.

Bekayi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese, Siyonist rejimin Amerikan şirketleri tarafından sağlanan veri ve teknolojileri Filistinlilere yönelik soykırımda ve çocukların katledilmesinde nasıl kullandığını açıklıyor.

Bu, kelimenin gerçek anlamıyla zulüm ve barbarlıktan başka bir şey değildir!”