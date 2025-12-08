İran parlamento heyeti Moskova'da

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, bir parlamento heyetinin başında Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamento Asamblesi toplantısına katılmak üzere Moskova’ya gitti.

İran heyeti Moskova’da İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali tarafından karşılandı.

Azizi, toplantıda bölgesel güvenlik durumu ve ABD’nin tek taraflı eylemlerine karşı koymada parlamentolar arasındaki yakınlaşmanın rolü konularında İran’ın görüşlerini açıklayacaktır.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ); Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan oluşan askeri-siyasi bir ittifaktır ve 2002 yılından bu yana Kolektif Güvenlik Antlaşması temelinde faaliyet göstermektedir.

Bu örgütün temel amacı, üye ülkeler arasında ortak güvenliği sağlamak olup, herhangi bir üyeye yönelik saldırının tüm üyelere yapılmış sayılması esasına dayanır.

Örgüt; savunma politikalarının koordinasyonu, ortak tatbikatlar düzenlenmesi, hızlı reaksiyon kuvvetlerinin oluşturulması ve terörizm, aşırılıkçılık ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gibi görevleri üstlenmiştir.