Erakçi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Çeşitli temaslar için Bakü'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mustafayev, iki ülke arasındaki derin kültürel ve tarihi bağlara değinerek, iki ülke liderlerinin imzaladığı anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemini vurgulayarak, iki ülke arasındaki uçak seferlerinin artırılması ve sınırdaki ortak projelerin hayata geçirilmesinin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl İran'a gerçekleştirdiği üç ziyarete değinen Mustafayev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerini genişletmeye hazır olduğunu söyledi.

Erakçi de Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve Milli Meclis Başkanı ile yaptığı görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti.

Bakan Erakçi, bu görüşmelerde varılan mutabakatların ikili ilişkilerin güçlendirilmesine ve ticaret, ulaştırma, enerji, kültür ve turizm alanlarındaki işbirliğinin artmasına yol açacağından emin olduğunu ifade etti.

Abbas Erakçi, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile ayrı ayrı görüştü.