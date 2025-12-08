  1. Dünya
  2. Avrupa
8 Ara 2025 18:08

Zelenskiy askeri destek için Londra’da

Zelenskiy askeri destek için Londra’da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, askeri destek için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Katar'ın El Cezire televizyonuna göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savunma ve güvenlik konularında destek almak ve ABD'nin barış planını Avrupalı müttefikleriyle görüşmek için bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşecek.

Ayrıca Brüksel'de NATO genel sekreteri, Avrupa Konseyi ve Komisyonu başkanlarıyla da bir araya gelecek.

Liderler, geçen hafta Florida'da Ukrayna ve ABD yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde hazırlanan son Ukrayna barış planını tartışacaklar.

News ID 1932794

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler