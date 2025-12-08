Zelenskiy askeri destek için Londra’da

Katar'ın El Cezire televizyonuna göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savunma ve güvenlik konularında destek almak ve ABD'nin barış planını Avrupalı müttefikleriyle görüşmek için bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşecek.

Ayrıca Brüksel'de NATO genel sekreteri, Avrupa Konseyi ve Komisyonu başkanlarıyla da bir araya gelecek.

Liderler, geçen hafta Florida'da Ukrayna ve ABD yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde hazırlanan son Ukrayna barış planını tartışacaklar.