ABD’nin Deniz ablukasına karşı saha ve diplomasi devrede

Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Feda Hüseyin Maliki, ABD’nin olası deniz kuşatmasına karşı hem askeri hem de diplomatik adımların eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü söyledi. Maliki, silahlı kuvvetlerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Maliki, ABD’nin denizden uygulamayı planladığı kuşatmanın bir taktik olduğunu ifade ederek, “Düşmanın amacı İran’ı pasif bir konuma sürüklemek ve müzakere masasında kendi taleplerini kabul ettirmektir” dedi.

Maliki, düşmanların kara, hava ve deniz alanlarında yaşadıkları başarısızlıkların ardından bu yöntemle kayıplarını telafi etmeye çalıştıklarını belirterek, İran Silahlı Kuvvetleri’nin söz konusu tehdidin ve buna karşı alınabilecek tedbirlerin tamamen farkında olduğunu vurguladı. Ülkenin müzakere heyeti ve üst düzey yetkililerinin de gelişmeleri yakından takip ederek deniz kuşatması tehdidini etkisiz hale getirmek için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve denetiminin İran’ın sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Maliki, Umman gibi bazı ülkelerin de bölgede rol oynadığını ancak nihai kontrolün İran’a ait olduğunu söyledi.

Zahidan Milletvekili Maliki, “Düşmanın deniz kuşatması taktiği başarısız olsa bile İran’a zarar vermek için yeni yollar arayacaktır. Her gün yeni stratejiler geliştiriyorlar ve bunlara dikkatle karşılık vermeliyiz. Ancak İran sahada da, müzakere masasında da üstün konumdadır” dedi.

Maliki ayrıca İran’ın çeşitli alanlarda başarı elde ettiğini ve düşmanın ciddi bir prestij kaybı yaşadığını savunarak, “İslamabad’daki görüşmeler sırasında da uygun olmayan şartlarda müzakere etmeyeceğimizi açıkça gösterdik. İslamabad’daki ikinci tur görüşmelere katılmamamız ABD açısından oldukça aşağılayıcı oldu” ifadelerini kullandı.

Deniz kuşatmasını etkisiz hale getirme yollarına da değinen Maliki, İran Deniz Kuvvetleri ile Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin görev paylaşımı ve koordinasyon içinde bölgedeki durumu yakından izlediğini belirtti. Maliki, ayrıca siyasi ve diplomatik kanallar üzerinden bazı ülkelerle iş birliği yaparak gemi trafiğinin İran’ın istediği şekilde sürdürülmesi için çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.