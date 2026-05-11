  1. Toplum
11 May 2026 09:16

İran’da CIA ve Mossad'ın ortak casusu idam edildi

İran’da CIA ve Mossad'ın ortak casusu idam edildi

İran’da, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve İsrail istihbarat servisi Mossad ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle yargılanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

İran’da, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve İsrail istihbarat servisi Mossad ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle yargılanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

Yetkili kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, İrfan Şekurzade adlı kişi, düşman istihbarat servisleriyle iş birliği yapmak suçundan hakkında verilen idam cezasının infaz edilmesiyle cezalandırıldı.

Dosyada yer alan bilgilere göre Şekurzade’nin, sahip olduğu teknik uzmanlık nedeniyle ülkede uydu alanında faaliyet gösteren bir bilimsel kuruma proje kapsamında dahil edildiği belirtildi. Şüphelinin bu kurumda görev yaptığı sırada CIA ve özellikle İsrail’in istihbarat servisi Mossad ile bağlantı kurduğu ifade edildi.

News ID 1936521
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler