İran’da CIA ve Mossad'ın ortak casusu idam edildi

İran’da, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve İsrail istihbarat servisi Mossad ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle yargılanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

Yetkili kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, İrfan Şekurzade adlı kişi, düşman istihbarat servisleriyle iş birliği yapmak suçundan hakkında verilen idam cezasının infaz edilmesiyle cezalandırıldı.

Dosyada yer alan bilgilere göre Şekurzade’nin, sahip olduğu teknik uzmanlık nedeniyle ülkede uydu alanında faaliyet gösteren bir bilimsel kuruma proje kapsamında dahil edildiği belirtildi. Şüphelinin bu kurumda görev yaptığı sırada CIA ve özellikle İsrail’in istihbarat servisi Mossad ile bağlantı kurduğu ifade edildi.