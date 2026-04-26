Minab Okulu'nda şehit olmuştu ve cenazesi bulunmamıştı; Makan Nasiri'nin filmi yapılacak

Oyuncu ve yönetmen Siyamak Merdane, ABD ve İsrail tarafından Minab okuluna yapıan saldırıda şehit olan ve bir daha cenazesi bulunmayan şehit Makan Nasiri hakkında bir senaryo kaleme aldığını açıkladı ve şehidin ailesiyle yaptığı görüşmeye dair bilgiler paylaştı.

Merdane, Mehr muhabirine yaptığı açıklamada senaryonun odağının Makan Nasiri olduğunu belirterek şöyle dedi: “Bu yedi yaşındaki çocuğun bedeni hiçbir zaman bulunamadı. Hepimiz hayatımızda yas deneyimi yaşamışızdır ve biliriz ki bir kişinin bedeni bulunmadığında ailesi uzun süre huzur bulamaz. Böyle durumlarda aile, mecburen boş bir mezar başında oturmak zorunda kalır.”

Senaryoya dair detayları aktaran Merdane, hikâyenin doğrusal bir kurguda ilerlediğini söyledi: “Hikâyeyi Minab okulundaki saldırının yaşanmasından iki gece öncesinden başlatmayı düşünüyorum. Anlatı, o günden başlayarak bugüne kadar uzanacak; bugün ise camide Makan Nasiri için anı niteliğinde boş bir mezar bulunmaktadır.”

Yönetmen, şehidin ailesiyle yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söyledi: “Makan’ın ailesiyle görüşebilmek için çok çaba gösterdim ve dayısı aracılığıyla onları Humeynişehr’de buldum. Çocukları hakkında bir senaryo yazmak istediğimi öğrendiklerinde bu fikri memnuniyetle karşıladılar. Pek çok anıyı ve olayı yeniden anlatmak onlar için zor olmasına rağmen saatlerce konuştuk. Bu sayede Makan’ın kişiliği, ailesinin durumu ve facianın yaşanmasından birkaç gün öncesinden bugüne kadar yaşananlar hakkında kapsamlı bir anlayışa ulaştım.

Merdane, Makan Nasiri’nin ailesiyle yaptığı görüşme deneyimine ilişkin olarak şöyle konuştu: “Gerçek şu ki, Makan’ın ailesi yaşadıkları büyük felaket nedeniyle hâlâ çok hassas bir durumdalar. Ancak kalplerimizi bir nebze olsun rahatlatan şey, Allah’a şükür, halkın bu süreçte onları yalnız bırakmamış olmasıdır.”