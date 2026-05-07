Türkiye’nin Hipersonik Hamlesi: İran Tecrübesi ve İsrail’e Yansımaları

Mehr Haber Ajansı: Türkiye’nin dün yeni nesil hipersonik füzelerini, aralarında “Tayfun Blok 4” ve uzun menzilli “Yıldırım Han”ın da bulunduğu sistemleri tanıtması, yalnızca teknik bir ilerleme veya sanayi gösterisi olarak değerlendirilemez. Bu adım, bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve özellikle İsrail’le artan gerilim bağlamında, stratejik ve çok katmanlı bir mesaj taşıyor.

Bu mesajın, her şeyden önce, bölgede başarılı olmuş bir modelden ilham aldığı belirtiliyor: İran’ın hipersonik ve manevra kabiliyetli füzeler alanındaki yerlileştirme ve operasyonel kullanım modeli.

Türkiye’nin hipersonik kulübe sıçraması

Türkiye, menzili 1500 kilometrenin üzerinde olan “Tayfun Blok 4” ve menzili 6000 kilometreye kadar ulaşan, 9 ile 25 Mach arasında hızlara sahip kıtalararası “Yıldırım Han” füzesini tanıtarak, daha önce büyük güçlerin tekelinde bulunan bir aşamaya fiilen girmiş oldu.

Bu füzelerin temel özellikleri

Hipersonik hızlar

Son aşamada manevra kabiliyeti

Düşman reaksiyon süresini ciddi ölçüde azaltma

Çok katmanlı savunma sistemlerini aşabilme

Bu durum, Türkiye’nin artık uzak menzildeki hedefleri çok kısa sürede vurabilecek bir kapasiteye sahip olduğu anlamına geliyor; bu kapasite, ülkenin caydırıcılık yapısını önemli ölçüde değiştiriyor.

Kilit nokta

Her ne kadar Rusya ve Çin bu alanda öncü olsa da, İran ve Türkiye bu teknolojinin tekelini fiilen kırarak onu orta ölçekli güçlerin erişebileceği bir seviyeye taşımış durumda.

İran: teorik değil, sahada kullanılan bir model

Türkiye’nin izlediği yolu anlamlı kılan unsur, İran’ın bu alandaki gerçek savaş tecrübesidir. ABD ve İsrail’e karşı gerçekleşen son iki çatışmada (12 günlük ve 40 günlük), İran’ın “Fateh‑1”, “Fateh‑2” ve “Hayber” gibi manevra kabiliyetli ve hipersonik füzeleri sahada kullanması, bu teknolojinin yalnızca laboratuvar projesi olmadığını; sahadaki dengeyi değiştirebilen gerçek bir kapasite olduğunu ortaya koydu.

Özellikler ve sonuçlar

Yüksek hızlar (Mach 15’e kadar) ve güçlü manevra kabiliyeti

Demir Kubbe ve Arrow gibi sistemlerin aşılması

Hassas hedeflere yüksek isabet oranı

Düşman için her türlü önleyici saldırının maliyet ve riskinin artması

Bu operasyonel tecrübe —özellikle İsrail’e karşı— şu net mesajı ortaya koydu:

Geleneksel hava savunmaları artık güvenliği garanti etmiyor.

Türkiye’nin İran’dan model alması: yerli üretimden caydırıcılığa

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde stratejik bağımsızlık arayışını sürdürürken, İran modeli —yani yerli geliştirme, sahada test etme ve dışa bağımlılığı en aza indirme— bölgede başarılı görülen bir örnek olarak dikkat çekti.

Dikkat çekici benzerlikler

Yerli üretime odaklanma ve dışa bağımlılığın azaltılması

Orta ve uzun menzilli manevra kabiliyetli füzelerin geliştirilmesi

Teknolojinin asimetrik caydırıcılık amacıyla kullanılması

Belirli tehditlere odaklanan hedefleme yaklaşımı (Türkiye için İsrail dahil bölgesel çevre)

İsrail’e doğrudan mesaj

Türkiye ile İsrail arasındaki tansiyonun yükseldiği bir dönemde bu füzelerin tanıtımı, açık bir caydırıcılık mesajı olarak değerlendiriliyor:

Bu adım, Türkiye’nin İsrail’in en gelişmiş savunma sistemlerini aşabilen ülkeler arasına girmekte olduğunu gösteriyor. İran’ın tecrübesi, çok katmanlı savunma sistemlerinin dahi hipersonik tehditlere karşı kırılgan olabileceğini ortaya koydu. Olası bir çatışmanın, Tel Aviv açısından oldukça yüksek maliyetler doğurabileceği ifade ediliyor.

Hipersonik dönemin avantajları ve zorlukları

Avantajlar:

Tepki süresinin neredeyse sıfıra inmesi

Patriot, S‑400, Arrow ve Iron Dome gibi sistemlere karşı yüksek penetrasyon

Çok güçlü caydırıcılık

Operasyonel esneklik

Zorluklar:

Yüksek üretim maliyetleri

Gelişmiş malzemeler ve karmaşık teknoloji gereksinimleri

Saha testlerinin sınırlı olması

Yeni nesil hava savunmalarına duyulan ihtiyaç

Stratejik görünüm: Orta Doğu’da yeni bir rekabet aşaması

Türkiye’nin bu alana girişi ve İran’ın operasyonel tecrübesi, Orta Doğu’daki silahlanma rekabetini yeni bir aşamaya taşıyor. Bu aşamada:

Hipersonik sistemler caydırıcılığın temel unsurlarından biri haline geliyor

NATO ve İsrail üzerinde yeni savunma sistemleri geliştirme baskısı artıyor

Bölgesel güçler, yerli yeteneklere dayanarak geleneksel askeri dengeleri zorlamaya başlıyor

Sonuç

“Tayfun Blok 4” ve “Yıldırım Han” füzelerinin tanıtımı, yalnızca teknolojik bir ilerleme değil; Türkiye’nin savunma doktrininde, İran’ın başarılı tecrübesinden esinlenen yeni bir yönelimin işareti olarak değerlendiriliyor.