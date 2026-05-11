Pakistan ve ABD arasında "İran" görüşmesi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Halkla İlişkiler Birimi'ne göre, Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bugün ABD'nin İslamabad Maslahatgüzarı Natalie Baker ile görüştü.

Taraflar bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Pakistan-ABD ilişkileri hakkında fikir alışverişinde bulundu. İshak Dar, Pakistan'ın ABD ve İran arasındaki iletişimi kolaylaştırmadaki rolüne dikkati çekerek, devam eden diplomatik çabaların bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunacağına dair umudunu dile getirdi.

Müzakerelerde son durum

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonrası bölge ülkelerine yayılan savaşın ardından 8 Nisan'da ABD ile İran arasında geçici ateşkes ilan edilmişti.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıklamıştı.

İran devlet televizyonu, ABD'nin önerdiği ve Tahran'ın dün cevapladığı taslak tasarıya ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Tahran, Trump'ın aşırı talepleri karşısında İran'ın teslim olması anlamına gelen ABD planını reddetmiştir." ifadelerine yer verildi.

İran'ın ABD'ye sunduğu öneride, Washington'un savaş tazminatı ödemesi ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınmasının istediği aktarıldı.

Ayrıca İran'ın, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini de ABD tarafına ilettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

