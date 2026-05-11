Trump, Çin'e gidiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret, Çin'in açıklamasıyla da doğrulanmış oldu. Trump, 8.5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. ABD'nin önceki başkanı Joe Biden, Çin'i ziyaret etmemişti. ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret yine Donald Trump'ın ilk iktidar döneminde, 2017'de yapılmıştı.

Trump'ın ziyareti, Orta Doğu’da ABD ve İsrail'in İran’a saldırıyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle tırmanan savaşın henüz çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik önem taşıyor.