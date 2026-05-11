İran koordinasyonunda bir petrol tankeri daha Hürmüz Boğazı’ndan geçti

VLCC sınıfı bir petrol tankeri, İran’ın belirlediği güzergâh üzerinden Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptı.
“Agois Fanourios I” adlı çok büyük ham petrol tankeri (VLCC), pazar günü İran tarafından belirlenen deniz yolu üzerinden Hürmüz Boğazı’nı geçerek güvenli şekilde Umman Denizi’ne ulaştı.
Irak ham petrolü taşıyan tankerinin şu anda Umman Denizi’nde bulunduğu ve Vietnam’daki Naghi Son Limanı’na doğru seyrini sürdürdüğü bildirildi.
Bölgedeki deniz trafiğinin, belirlenen uluslararası ve bölgesel koordinasyon çerçevesinde devam ettiği ifade edildi.
