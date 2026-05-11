İran ABD'nin petrol iddiasına yanıt verdi

İran devlet televizyonuna konuşan Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD’li yetkililerin İran petrolü hakkındaki iddialarına yanıt verdi.
Paknejad, “Düşman boş hayaller kuruyor ve medya üzerinden (İran’da) petrol kuyusu patlamaları yaşanacağını söylüyor” dedi.
Bakan Paknejad, enerji uzmanlarının petrol kuyusu patlamasıyla ilgili iddialara güldüğünü anlattı.
Paknejad, “Savaşın 40 günü boyunca üretimimiz azalmadı ve petrol ihracatı iyi şekilde devam etti” ifadesini kullandı.
“Deniz kuşatmasının ardından doğal olarak zorluklarla karşılaştık” diyen Paknejad, sorunları gidermek için tedbirler alındığını söyledi.
Geçen ayda ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol hatlarının "patlamak üzere" olduğunu ileri sürmüştü.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Tahran'ın rezervlerin yüksek olması nedeniyle petrol üretimini önemli ölçüde azalttığını iddia etmişti.
