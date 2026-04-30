Hürremşehr'in bombalanmasına rağmen vatandaşlar meydanları boşaltmadı

İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (IRIB) Abadan kentindeki kameramanı Hasan Mane, 40 günlük savaş sırasında Hürremşehr Tersanesi'nin bombalandığı geceyi anlattı.

Hasan Mane'nin kaleme aldığı yazıda, “O gece, her gece olduğu gibi, Hürramşehr halkının mitinglere destansı katılımını görüntülemek için sokaklardaydım. Kameram omzumdaydı ve dev mitingde insanlar tarifsiz bir coşku ve farkındalıkla kameramın kadrajına bakıyorlardı ve büyük bir kararlılıkla şehit liderimizin ve yüce önderimizin sözlerini tekrarlayarak, herkesi olay yerinde bulunmaya ve direnmeye çağırıyorlardı.

Aniden, düşman Siyonist-Amerikan füzelerinin Hürremşehr çevresine isabet etmesinin korkunç sesleri duyuldu. Sesler o kadar yüksekti ki, ayaklarımızın altındaki zemin sarsıldı.

Kalabalık kıpır kıpırdı; ama kimse hareket etmiyor, tek bir adım bile atmıyordu. Yalnızca bayraklar sallanıyordu.

Bir anda insanlar tekbir getirmeye başladı. Ses dalga dalga yayıldı. Ben de o anı yakalamak için daha yüksek bir noktaya çıktım.

Derken düşmanın aynı noktaya yönelttiği art arda ve yoğun saldırılar daha da sıklaştı. O an, kendi gözlerimle gördüm: Meydandaki insanlar korkuyla dağılmak yerine daha da kenetlendi, daha da tek yürek oldu. Ve ben, o unutulmaz gecenin o tarihi ve hassas anlarını kaydetmeye başladım.

Yaklaşık 51 füze Hürremşehr Tersanesi’ne isabet etmişti. Buna rağmen insanlar ne korktu ne de sokakları boşalttı.

Bence sokakları bir siper gibi dolduran halkın birlik ve beraberliği İranlılara özgü bir sanattır.

Kamaerlar insanların yoğın katılımılı muzice gecelerinin görkemini kaydetmekte bile yetersiz kalıyor” ifadelerine yer verildi.

