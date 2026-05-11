İran’ın Hürmüz’deki fiber optik etkisi Washington’u rahatsız etti

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerinin üzerinden 50 günden fazla zaman geçmesine rağmen Hürmüz Boğazı’nın düşman gemilerine kapatılmaması hakkında konuştu.

Waltz, “Bu İran’ın ilk tehdidi değil ve bunu gerçekten yapmış oldukları ilk durum da değil. 1980’lerde tanker savaşlarını yaşadık; o dönemde gemilerimizden biri mayınla hedef alınmıştı. İran yaklaşık 50 yıldır bu tür eylemler gerçekleştiriyor” dedi.

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik uygulamalarını eleştiren Waltz, “Şimdi İran devlet televizyonunda, Hürmüz Boğazı’ndan geçen denizaltı kablolarına el koyabileceklerini söylediler. Bunlar finansal verileri, borsa bilgilerini, bulut sistemleri ve veri merkezlerine ilişkin verileri taşıyan kablolar. Bunu kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’ndan geçen denizaltı fiber optik kablolarının günlük 10 trilyon dolardan fazla finansal işlemi — SWIFT mesajları, borsa işlemleri ve döviz transferleri dahil — taşıdığı belirtiliyor. Ancak boğazın stratejik önemi çoğunlukla enerji ve deniz taşımacılığı üzerinden değerlendirildiği için, bu kritik iletişim altyapısı uzun süre göz ardı edildi ve İran da bunun ekonomik ve egemenlik kaynaklı avantajlarından yeterince faydalanamadı.