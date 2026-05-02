NATO’nun Yıllık Zirveleri Tarihe mi Karışacak?

Yaz 2026’daki NATO zirvesi öncesinde, ABD liderliğindeki savunma ittifakı, yıllık zirve düzenleme pratiğinde değişiklikleri değerlendiriyor. Reuters’a konuşan güvenilir kaynaklar, NATO’nun, üyeler ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası gerilimlerden kaçınmak amacıyla zirve sayısını azaltmaya çalıştığını bildirdi.

Trump’ın NATO üyelerini yeterli savunma bütçesi ayırmadıkları gerekçesiyle eleştirmesi ve önceki zirvelerde yaşanan tartışmalar, NATO’nun öncelikleri arasında yer alıyor.

Siyasi baskılar nedeniyle, bazı NATO üyeleri zirveler arasındaki sürenin uzatılmasını ve hatta bazı yıllarda zirvelerin tamamen iptal edilmesini teklif etti. Özellikle 2028 zirvesinin, Trump’ın başkanlık süresinin sonuna ve ABD başkanlık seçimlerine denk gelmesi nedeniyle iptal edilmesi muhtemel görünüyor.

Bu karar, NATO’nun gerilimi azaltmasına ve ortak güvenlik alanındaki uzun vadeli planlarına devam etmesine yardımcı olabilir.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bu değişikliklere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, NATO’nun düzenli toplantılara devam edeceğini ancak zirveler arasındaki dönemlerde daha fazla istişare ve karar alma çabası gösterilebileceğini belirtti. Bazı analistler, zirve sayısının azaltılmasının sadece NATO’nun yararına olmayacağını, aynı zamanda gereksiz tartışmalardan kaçınarak ittifakın uzun vadeli hedeflerine daha fazla odaklanmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Aynı zamanda, siyasi analistler, Trump’ın NATO’ya yönelik yaklaşımının, başkanlığı sırasındaki birçok tehdit ve tartışmaya rağmen, ittifakın politikalarını etkilemeye devam eden en önemli faktörlerden biri olacağına işaret ediyor. NATO’nun yıllık zirveleri, üyeler arasındaki ilişkiler ve uluslararası konularda iş birliği yapma istekleri için bir nevi test niteliği taşıyor.

Sonuç olarak, NATO’nun temkinli bir yaklaşım benimseyerek daha fazla gerilimden kaçınmaya çalıştığı ve geçmişte yaşadığı sorunlu zirvelerin olumsuz sonuçlarından uzaklaşmak istediği anlaşılıyor. Bu bağlamda, özellikle Trump sonrası dönemde NATO’nun geleceğine bakmak, birçok üye ülke için hayati önem taşıyor.