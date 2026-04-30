Türk vatandaşlardan İran halkına destek; Kum kentinde "Kardeşlik Çadırı"(+video)

İran’da yaşayan Türk vatandaşları, İran halkının ABD ve İsrail’e karşı gösterdiği direnişe destek amacıyla Kum kentinde bir hizmet çadırı kurdu.

“Kardeşlik Çadırı” olarak adlandırılan bu mukeb, her akşam vatan nöbeti tutan İran halkına çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Gazeteci Azar Mahdavan ise bu girişimi değerlendirerek, “Kardeşlik Çadırı İran ile Türkiye arasında bir dostluk köprüsü kuruyor.” ifadelerini kullandı.

Çadırın sorumlusu: Sonuna kadar İran halkının yanındayız

Kum kentinde okuyan Meryem: İran halkı iradeli bir halkdır

Çadırda hizmet veren Zeynelâbidîn: İran halkı çadırımıza büyük ilgi gösteriyor