İran’ın eli tetikte; Fars Körfezi düşmanlar için cehennem

İran Silahlı Kuvvetleri, Fars Körfezi ve Umman Denizi’nde İran tankerleri ile kıyı bölgelerine yönelik şüpheli saldırıların ardından sert açıklamalarda bulundu. Yetkililer, stratejik sabır döneminin sona erdiğini ve aktif caydırıcılık ile saldırıya karşılık verme aşamasına geçildiğini ilan etti.

İran Devrim Muhafızları Donanması'nın tarihi uyarısı

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yayımlanan açıklamada, İran’a ait ticari gemiler ve petrol tankerlerine yönelik herhangi bir saldırının artık yalnızca denizde değil, bölgedeki Amerikan üsleri, CENTCOM merkezleri, uçak gemileri ve stratejik tesisleri hedef alan geniş kapsamlı operasyonlarla karşılık bulacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca enerji güvenliğinin İran için “mutlak kırmızı çizgi” olduğu belirtilerek, İran’ın petrol sevkiyatına yönelik herhangi bir müdahalenin rakip ülkelerin enerji ihracatını da etkileyecek misillemelere yol açacağı vurgulandı.

Füze ve insansız hava aracı gücü tam "hedef odaklı" modda.

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyed Mecid Musevi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran füze ve insansız hava araçlarının “hedeflere kilitlendiğini” ve ateş emri beklediğini açıkladı.

Açıklamada, yüzlerce stratejik hedefin koordinatlarının sisteme yüklendiği, keşif İHA’larının 24 saat aktif görev yaptığı ve füze birliklerinin en yüksek alarm seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

İranlı yetkililer ayrıca hipersonik “Fettah” füzeleri, seyir füzeleri, Şahed-136 ve Şahed-238 tipi kamikaze İHA’ların gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede olduğunu savundu.

Meydanda girişim ve Amerika'nın müttefiklerine güçlü bir uyarı

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Abolfazl Şekarçi de yaptığı açıklamada, stratejik ve taktik inisiyatifin tamamen İran’ın elinde olduğunu ileri sürdü.

Şekarçi özellikle Fars Körfezi ülkeleri olmak üzere herhangi bir bölge ülkesinin hava sahasını, üslerini veya topraklarını ABD ordusuna açması halinde, söz konusu ülkelerin İran tarafından “meşru hedef” kabul edileceğini söyledi.

Gemilerimize saldırı olursa ABD üsleri hedef alınır

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi İbrahim Rızai de yaptığı açıklamada, İran’ın artık itidal göstermeyeceğini belirterek, “Gemilerimize yönelik her saldırı, ABD üsleri ve gemilerine ağır ve kararlı bir yanıtla karşılık bulacaktır” dedi.

İranlı yetkililer, Tahran’ın savaş istemediğini ancak kendisine yönelik herhangi bir saldırıya “tam güçle ve tüm cephelerde” karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.