  1. Siyaset
11 May 2026 07:09

Erakçi’den telefon diplomasisi: Hollanda ve Mısır ile kritik görüşmeler

Erakçi’den telefon diplomasisi: Hollanda ve Mısır ile kritik görüşmeler

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, son bölgesel ve diplomatik gelişmeler kapsamında Hollanda ve Mısır dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erakçi, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Brendan ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede taraflar, diplomatik temasların sürdürülmesi ve karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Erakçi ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile de telefonla görüştü. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler değerlendirilirken, Pakistan’ın arabuluculuğunda İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen diplomatik süreç de ele alındı.

Tarafların, bölgesel istikrarın korunması ve diplomatik kanalların açık tutulmasının önemine vurgu yaptığı belirtildi.

News ID 1936515
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler