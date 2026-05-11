Sumud kara konvoyu Gazze’ye ulaşmak için Libya’ya girdi



Kudüs Haber Ajansı’na göre sosyal medya aktivistleri, Sumud Kara Konvoyu’nun Tunus sınırını geçerek Ras Cedir Sınır Kapısı üzerinden Libya’ya giriş yaptığını duyurdu.

Sumud Konvoyu’nun bu adımı, Gazze Şeridi’ne yeniden ilerlemek ve bölgeye uygulanan ağır ablukayı kırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Konvoyda Tunus, Cezayir, Moritanya ve diğer ülkelerden Filistin yanlısı aktivistler yer alıyor. Bu, söz konusu konvoyun Libya üzerinden Gazze’ye ulaşmak için yaptığı üçüncü girişim oldu.

Sumud Konvoyu ilk olarak Haziran 2026’da, Mısır’a ulaşmadan önce Sirte kentinin batısındaki sınır bölgesinde durdurulmuştu.

Öte yandan İsrail, kısa süre önce uluslararası sularda Sumud filosuna müdahale ederek filoya ait 21 tekneye ve teknelerde bulunan kişilere el koymuştu.