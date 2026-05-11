11 May 2026 19:43

Pezeşkiyan'dan Ayetullah Sistani'ye teşekkür

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaştan etkilenen İran vatandaşlarına verdiği destek için Irak'ın önde gelen Şii mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani’ye teşekkür etti.

Daha önce İran İslam Devrmi Lideri Ayetullah Seyyid Mucteba Hamaney de, Irak yüksek dini mercilerine ve halkına İran’a yönelik Amerikan-Siyonist rejim saldırılarında ülkesini açıkça desteklediklerinden dolayı teşekkür etmişti.

Geçen ayda Ayetullah Seyyid Ali Sistani İran ve Lübnan halkına yardım için çağrı yaptı.

Ayetullah Sistani ayrıca, ABD ile Siyonist rejimin 28 Şubat’ta İran'a yönelik başlattıkları askeri saldırıları şiddetle kınadı.

