İran'dan Çin Lideri'nin önerdiği barış planına destek

İran'ın Pekin Büyükelçisi Rahmani Fazli, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın, Çin Devlet Başkanı Şi'nin Fars Körfezi bölgesinde kalıcı güvenlik ile kalkınma konusunda işbirliğine dair ortaya koyduğu 4 maddelik planı desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Rahmani Fazli, konunun İran ve Çin dışişleri bakanlarının görüşmesinde de vurgulandığını aktardı.

Şi Cinping, Nisan’da Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed ile Pekin’de gerçekleştirdiği görüşmede, Çin’in “ilkeli dış politika yaklaşımı” çerçevesinde bölgedeki gerilimin azaltılmasına destek vereceğini ifade etti.

Çin lideri ayrıca Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik dört maddelik bir çerçeve önerisi sundu. Bu öneride; barış içinde bir arada yaşama ilkesinin korunması, devlet egemenliğine saygı, uluslararası hukukun üstünlüğü ve kalkınma-güvenlik dengesinin birlikte ele alınması gerektiği vurgulandı.