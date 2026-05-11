AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan "İran'la müzakere" açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran hakkında konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Kallas, İran İslam Cumhuriyeti ile müzakerelerin yeniden başlaması halinde Avrupa Birliği'nin Tahran ile nükleer görüşmelerdeki onlarca yıllık deneyimini kullanabileceğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda ateşkesin kırılgan durumda olduğuna dikkati çeken Kallas, AB'nin İran'a yönelik yaptırımları seyrüsefer serbestisini engelleyenleri de kapsayacak şekilde genişleteceğini ileri sürdü.

