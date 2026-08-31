İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, Hz. Muhammed (s.a.v) ve İmam Cafer-i Sadık'ın (a.s) doğum günleri dolayısıyla Yargıtay Başkanı'nın talebi üzerine, 2577 mahkumun affı, ceza indirimi ve ceza dönüşümü konusunda karar yetkisini Yargıtay Başkanı'na devretti. Yargıtay Başkanı Ejei, incelemelerin ardından uygulama talimatını verdi.
İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, Hz. Muhammed (s.a.v) ve İmam Cafer-i Sadık'ın (a.s) doğum günleri dolayısıyla çok sayıda mahkumu affetti.
News ID 1938255
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