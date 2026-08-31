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31 Ağu 2026 23:49

İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid  Mücteba Hamaney, Hz. Muhammed (s.a.v) ve İmam Cafer-i Sadık'ın (a.s) doğum günleri dolayısıyla çok sayıda mahkumu affetti.

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid  Mücteba Hamaney, Hz. Muhammed (s.a.v) ve İmam Cafer-i Sadık'ın (a.s) doğum günleri dolayısıyla Yargıtay Başkanı'nın talebi üzerine, 2577 mahkumun affı, ceza indirimi ve ceza dönüşümü konusunda karar yetkisini Yargıtay Başkanı'na devretti. Yargıtay Başkanı Ejei, incelemelerin ardından uygulama talimatını verdi.

News ID 1938255

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