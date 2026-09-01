İran hava savunmasında yeni sistemler operasyonel hale geliyor

İran Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Alirıza Elhami, bu kuvvetin yeni projelerinin tamamlanması ve operasyonel hale getirilmesi sürecinin devam ettiğini belirterek, söz konusu sistemlerin teknik ve yasal aşamalardan geçmesinin ve gerekli olgunluk seviyesine ulaşmasının ardından üretim ve seri çoğaltma sürecine gireceğini açıkladı.

Tuğgeneral Elhami, kuvvetin yeni projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, bu projelerin aşamalı olarak operasyonel ürünlere dönüştüğünü ve bunların bilinen herhangi bir yabancı muadilinin bulunmadığını ifade etti. İran Hava Savunması'nın 40 günlük savaş sırasında yerli sistemlerinin bir bölümünü sahada kullandığını belirten Elhami, bu sistemlerin savaş sırasında 200'den fazla düşman hava aracının vurulmasında rol oynadığını söyledi.

İran Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı, yerli sistemlerin avantajlarından birinin düşmanın bu sistemlerin özellikleri, kabiliyetleri ve çalışma yöntemleri hakkında sınırlı bilgiye sahip olması olduğunu vurguladı.

Tuğgeneral Elhami, bu avantajın 40 günlük savaş sırasında İran hava savunmasıyla mücadeleyi karşı taraf açısından daha zor hale getirdiğini belirterek, bazı durumlarda düşmanın hedefinin hangi sistem tarafından vurulduğunu bilmediğini ve söz konusu sistemlere karşı nasıl mücadele edeceği konusunda da yeterli bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

Yeni hava savunma projelerinin son durumuna ilişkin de bilgi veren Tuğgeneral Elhami, söz konusu sistemlerin sahaya çıkıp performanslarının değerlendirilmesinin ardından geliştirme ve olgunlaştırma aşamalarından geçeceğini söyledi.

İran Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Elhami, yasal ve teknik süreçlerin tamamlanması ve yeni projelerin ihtiyaç duyulan olgunluk seviyesine ulaşmasının ardından bu sistemlerin üretim ve seri çoğaltma aşamasına geçeceğini ifade etti.