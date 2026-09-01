Bişkek'te Erakçi- Bayramov görüşmesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Erakçi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir araya geldi.

Görüşmede Azerbaycan-İran ilişkilerinin mevcut durumu ve ikili işbirliğinin genişletilmesi gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Taraflar bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmede, iki ülke arasında düzenli üst düzey diyaloğun sürdürülmesinin ve karşılıklı yarar sağlayan projelerin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

