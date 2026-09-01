  1. Azerbaycan
1 Eyl 2026 16:01

Bişkek'te Erakçi- Bayramov görüşmesi

Bişkek'te Erakçi- Bayramov görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi marjında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Erakçi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir araya geldi.

Görüşmede Azerbaycan-İran ilişkilerinin mevcut durumu ve ikili işbirliğinin genişletilmesi gibi konuların ele alındığı belirtildi.
Taraflar bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmede, iki ülke arasında düzenli üst düzey diyaloğun sürdürülmesinin ve karşılıklı yarar sağlayan projelerin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.
 

News ID 1938269

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