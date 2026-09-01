İran Genelkurmay Başkanı'ndan önemli mesaj

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Hava Savunma Günü vesilesiyle Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Alirıza Elhami’ye bir mektup gönderdi.

Hava savunma personellerini tebrik eden Tümgeneral Abdullahi, Şehit İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyed Ali Hameney’in atama kararnamesinde belirtilen temel beklentileri vurguladı.

Tümgeneral Abdullahi, bu beklentileri, özellikle İran'ın karşı karşıya olduğu mevcut kritik koşullar altında, stratejik kuvvetin dönüşümü ve ilerlemesi için açık bir yol haritası olarak nitelendirdi.

İran'ın şu anda "üçüncü Amerikan-Siyonist savaşıyla" karşı karşıya olduğunu belirten Tümgeneral Abdullahi, ülkenin savunma stratejisinin saldırı savunma yeteneklerine ve entegre, aktif, dinamik ve önleyici bir hava savunma ağının oluşturulmasına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Tümgeneral Abdullahi ayrıca, potansiyel tehditleri mümkün olan en uzak mesafeden tespit edip etkisiz hale getirebilecek akıllı ve dayanıklı bir ağ aracılığıyla tüm keşif, radar ve füze katmanlarının birbirine bağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

İranlı üst düzey komutan, gelişmiş teknolojilerin geliştirilmesi ve özellikle elektronik ve siber savaş için tasarlanmış sistemlerin konuşlandırılması yoluyla savunma sistemlerinin yerelleştirilmesi ve akıllılaştırılması çağrısında bulundu.

Hava Savunma Kuvvetlerinin elektronik ve siber savaş yeteneklerinin geliştirilmesi için “yerli yeteneklere ve seçkin gençlere güvenmenin” şart olduğunu anlatan Tümgeneral Abdullahi, Genelkurmay Başkanlığının İran’a karşı her seviyedeki veya türdeki konvansiyonel veya modern askeri, bilişsel veya hibrit tehdide “zamanında, devrim niteliğinde ve etkili bir yanıt” verme stratejisinin bir parçası olarak, Silahlı Kuvvetlerin diğer kollarıyla daha fazla işbirliği kurulması çağrısında bulundu.

