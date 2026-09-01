İran’dan AB’nin ABD politikalarına desteğine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği'nin ABD'nin İran'a yönelik ekonomik savaşını destekleyen açıklamasına tepki göstererek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bekayi, Fransız yazar Étienne de La Boétie'nin “Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev” adlı eserinde despotizm ve tahakkümün ortaya çıkışına ilişkin temel bir gerçeği ortaya koyduğunu belirterek, tahakkümün yalnızca zor kullanmanın sonucu olmadığını, çoğu zaman bağımsız hareket etme gücüne sahip kişilerin boyun eğmesiyle şekillendiğini ifade etti.

Avrupa'nın fiilen kendisini Washington'ın emirlerini uygulayan bir konuma indirgerken artık “stratejik özerklikten” söz edemeyeceğini belirten Bekayi, stratejik özerkliğin gösterişli açıklamalarla elde edilemeyeceğini vurguladı.

Bekayi, stratejik özerkliğin, alınan kararlar daha büyük bir gücün tutumuyla örtüşmese bile bağımsız ve sorumlu biçimde karar alma iradesi ve yeteneğinin ortaya konulmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa'nın bir tercih yapması gerektiğini belirterek, “Avrupa ya bağımsız bir aktör olmalı ya da başka bir politikanın yankısına o kadar alışmalı ki, bu yankıyı bağımsızlıkla karıştıracak noktaya gelmemelidir.” ifadelerini kullandı.