Pezeşkiyan-Aliyev görüşmesinin detayları belli oldu

Görüşme sırasında Pezeşkiyan, İran'ın içinde bulunduğu zorlu durum karşısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in gösterdiği tutum, destek ve sunduğu taziye için minnettarlıklarını dile getirdi.

Pezeşkiyan, zorlu koşullarda bölge ülkelerinin sergilediği duruşun ve yapıcı yaklaşımların, bölge halkları arasındaki dayanışma ve işbirliğinin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki tüm alanlardaki iş birliğini ilerletme arzusunda olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki bağların kardeşlik ve dostluk üzerine kurulu olduğunu yineleyerek, İran'ın tüm komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurma hedefinde olduğunu belirtti.

Düşmanların İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik baskı, yaptırım ve ekonomik kuşatma girişimlerine değinen Pezeşkiyan, İran halkının iç kapasitesine dayanarak ve bölgesel iş birliklerini destekleyerek dış baskılara ve dayatmacı politikalara karşı dimdik ayakta duracağını ifade etti. Pezeşkiyan, halkların iradesinin büyük güçlerin baskıları altında bırakılmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Bölgesel barış ve istikrarın tesisi için komşu ülkelerin işbirliği zorunluluğuna ilişkin İran’ın vizyonunu paylaşan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Bölgede kalıcı güvenlik ve istikrar, ancak bölge ülkeleri arasında diyalog ve iş birliği ile, yerel ve bölgesel kapasitelere dayanarak sağlanabilir. İran, bu doğrultuda bölgesel iş birliklerinin genişletilmesini memnuniyetle karşılamaktadır” diye konuştu.

Aliyev ise, İran'ın yaşadığı bu süreçte Azerbaycan'ın sunduğu yardımın bir kardeşlik örneği olduğunu vurgulayarak, ülkesinin İran ile ilgili mevcut durumun barışçıl yollarla ve müzakerelerle çözülmesinden yana olduğunu aktardı.

İki lider, görüşmede ayrıca Azerbaycan ve İran arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda nasıl geliştirilebileceğine dair fikir alışverişinde bulundu.